افزایش امید به زندگی در سالمندی با زبان مشترک بین جوانان و سالمندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هم‌زمان با هفته سالمند و در آستانه هفته سلامت روان، ۷۰ نفر از سالمندان روستا‌های مهرآباد و رکن‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد در روستای فیض‌آباد گرد هم آمدند و یک روز شاد و به‌یادماندنی را سپری کردند.

عرفان کریم‌بیگی، بخشدار مرکزی میبد در این آیین گفت: سالمندان گنجینه‌ای از تجربه‌های ارزشمند زندگی هستند و استفاده از این تجربیات در هدایت نسل‌های جوان اهمیت فراوانی دارد.

وی افزود: بسیاری از سالمندان به‌دلیل شرایط جسمی و محدودیت‌های حرکتی، کمتر در فعالیت‌های اجتماعی حضور دارند و برگزاری چنین گردهمایی‌هایی با هدف ایجاد روحیه، نشاط و امید به زندگی در میان آنان ضروری است.

کریم‌بیگی تصریح کرد: این برنامه به همت بخشداری مرکزی و با مشارکت اداره بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان میبد و با حضور حجت‌الاسلام فاضلی، رئیس دفتر امام‌جمعه شهرستان برگزار شد.

در ادامه، دکتر صادقی‌پور، رئیس صدای مشاور بهزیستی استان یزد، با اشاره به مفهوم «معنای زندگی» و اهمیت ارتباطات بین‌نسلی گفت: مهم‌ترین نیاز دوران سالمندی، ارتباط عمیق و مؤثر با نسل جوان است تا تجربه‌های زیسته سالمندان به نسل جدید منتقل شود.

وی تأکید کرد: ایجاد زبان مشترک میان جوانان و سالمندان سبب افزایش درک متقابل، تقویت روحیه و احساس حمایت در سالمندان می‌شود.

همچنین خانم جوادیان، رئیس اداره بهزیستی میبد، هدف از این دورهمی را افزایش نشاط، پویایی و آموزش‌های کاربردی ویژه دوران سالمندی عنوان کرد و افزود: مؤسسه «فرزانگان اندیشه میبد» از سال ۱۴۰۱ زیر نظر بهزیستی در راستای ارتقای مشارکت اجتماعی سالمندان و بازنشستگان فعالیت دارد و تاکنون برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اردو‌های تفریحی متعددی برگزار کرده است.

از دیگر برنامه‌های این گردهمایی می‌توان به برپایی نماز جماعت، تست فشار خون، برگزاری مسابقات تفریحی و مراسم تکریم سالمندان اشاره کرد.