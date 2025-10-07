فرماندار خاتم: با انجام مطالعات و اخذ مجوز ماده ۲۳، عملیات اجرایی این مسیر در سال آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، زارع اظهار داشت: این مسیر یک راه بین‌مزارع است و بر اساس ضوابط، دولت تنها موظف به آسفالت مسیر روستا‌های دارای بیش از ۲۰ خانوار ساکن است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، هیچ‌یک از روستا‌های منتهی به این جاده بیش از ۲۰ خانوار نداشتند، اما اکنون جمعیت آنها افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری‌های عمرانی بر مبنای آمار رسمی سرشماری انجام می‌شود، پس از سرشماری عمومی سال آینده و تخصیص کد روستایی به این مناطق، منابع مالی نیز برای اجرای طرح تزریق خواهد شد.

زارع گفت: با پیگیری از اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، مطالعات این جاده انجام شده و در حال حاضر فرآیند اخذ ماده ۲۳ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در دست اقدام است تا بتوان از سال آینده اعتبار لازم برای ساخت جاده را پیش‌بینی کرد.

وی طول بخش خاکی این مسیر را حدود شش کیلومتر اعلام کرد و گفت: پس از اخذ مجوز، اداره‌کل راهداری استان تأمین قیر و اجرای آسفالت مسیر را بر عهده خواهد گرفت.

در همین زمینه، معتمدی، معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد نیز اظهار داشت: در حال حاضر به‌دلیل بین‌مزارعی بودن مسیر و پایین بودن جمعیت روستا‌های اطراف، این جاده در حیطه وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد، اما پس از اخذ مجوز ماده ۲۳، ساخت آن در دستور کار قرار گرفته و نگهداری آن به عهده اداره‌کل راهداری خواهد بود.

وی افزود: دو جلسه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این خصوص برگزار شده و در صورت تصویب نهایی، اعتبار اجرای پروژه در بودجه سال ۱۴۰۵ گنجانده خواهد شد.

معتمدی تأکید کرد: در حال حاضر نیز با همکاری جهاد کشاورزی و راهداری شهرستان، مسیر برای استفاده موقت، تیغ‌زنی و ایمن‌سازی شده است تا رفت‌وآمد اهالی تا زمان آغاز عملیات اجرایی تسهیل شود.