مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی با بیان اینکه این استان با بیش از ۲۰ هزار خانوار عشایر یکی از استانهای عشایرخیز است، گفت: جامعه عشایر استان با ۲میلیون راس واحد دامی و تولید ۵۰ هزارتن شیر، رتبه اول کشوری را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علی ناجی، گفت: عشایر استان ۳۵ درصد صنایعدستی کشور، ۲۵ درصد گوشت قرمز و پروتئین را تامین میکنند.
وی با بیان اینکه در تمام شهرستانهای استان بجز تکاب جامعه عشایر زندگی میکنند، ادامه داد: از ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار عرصه مرتعی استان، یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار قلمرو عشایر است.
ناجی با اشاره به وجود دو قطب ییلاقی چالدران و شاهین دژ برای عشایر استان، افزود: عشایر استان علاوه بر ییلاقات، نقاط مرزی، به دامنههای سهند استان آذربایجانشرقی نیز کوچ میکنند.
وی با بیان اینکه جامعه عشایر با حفظ هویت و سبک زندگی بومی، از محرومیتهای مزمن در رنج هستند، گفت: عشایر در تامین امنیت غذایی و خودکفایی اقتصادی کشور نقش بسیار موثری دارند، اما نیازمند حمایتهای مستمر و دایمی از سوی نهادهای دولتی هستند.
مدیرکل امور عشایر استان با اشاره به ایجاد بیش از هزار کیلومتر راه دسترسی برای عشایر استان، گفت: این ایلراهها همه ساله باید مورد بهسازی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تامین آب شرب عشایر از نیازهای ضروری عشایر است، گفت: با وجود بحران کم آبی و خشکشدن چاهها و منابع آبی طبیعی، کانترهای سیار آبرسانی برای عشایر تعبیه شده است.