رئیس سازمان اورژانس کشوراز رشد ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی این سازمان در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر جعفر میعادفر در سفر به بوشهر و همزمان با پنجاهمین سالگرد تشکیل اورژانس، با اشاره به فعالیت بیش از ۳۴۰۰ پایگاه اورژانس زمینی، ۵۳ پایگاه هوایی و ۳ پایگاه دریایی در سراسر کشور گفت: در استخدام جدید وزارت بهداشت، ۵۵۰۰ نفر از میان ۳۷ هزار پذیرفتهشده، به اورژانس کشور اختصاص خواهد یافت که موجب افزایش توان عملیاتی و پوشش امدادی در نقاط مختلف خواهد شد.
وی بزرگترین چالش فعلی را فرسودگی آمبولانسها دانست و افزود: حدود ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس بالای ۱۶ سال عمر دارند و باید از چرخه عملیاتی خارج شوند. بر اساس قراردادهای منعقدشده، پیشبینی میشود تا پایان نیمه اول سال آینده، تعداد قابل توجهی آمبولانس نو وارد ناوگان شود؛ از این تعداد، ۷۰۰ آمبولانس تا پایان سال به خدمت خواهند پیوست.
میعادفر همچنین از نقش خیرین در تأمین تجهیزات تقدیر کرد و گفت: در سال جاری حدود ۷۰ دستگاه آمبولانس توسط خیرین به ناوگان اضافه شد و این همکاری همچنان ادامه دارد.
وی به عملکرد نیروهای این سازمان در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت، بیش از ۱۳۶ هزار مأموریت انجام شد که ۱۰ هزار و ۵۰۰ مأموریت آن مرتبط با شرایط جنگی بود. ۶ پایگاه کاملاً تخریب شد، ۱۱ آمبولانس آسیب دید و ۱۶ نیروی فوریتهای پزشکی زخمی شدند، هرچند شهیدی نداشتیم.
میعادفر در پایان بر تلاش برای جوانسازی ناوگان و افزایش کیفیت خدمات اورژانس تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود با اجرای این برنامهها، در دو تا سه سال آینده آمبولانسهای فرسوده به طور کامل از چرخه عملیاتی خارج شوند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر هم از آمادهباش کامل شبکه اورژانس استان و پوشش مطلوب آن خبر داد.
علیرضا حاجیونی با بیان اینکه ۵۷ پایگاه شهری و جادهای به همراه آمبولانسهای مجهز و ۵ موتورلانس در استان فعال هستند، گفت: در شرایط خاص و بحرانها از ظرفیت ویژه آمبولانسهای پشتیبان استفاده میکنیم و سیستم ارتباطی استان بهطور کامل آنلاین و دیجیتال است.
وی در خصوص استاندارد زمان رسیدن امدادگران افزود: در مناطق شهری زمان رسیدن به بیمار کمتر از یک دقیقه و در جادهها زیر ۱۲ دقیقه است. این شاخصها مطابق استانداردهای ملی بوده و رضایتبخش ارزیابی میشود.
حاجیونی تاکید کرد هیچیک از پایگاههای اورژانس استان تعطیل نشدهاند و فاصله پایگاههای جادهای اصلی به کمتر از ۳۵ کیلومتر رسیده است. به گفته او، توسعه پایگاههای جدید در جادههای غیر اصلی در برنامههای آتی قرار دارد.
رئیس اورژانس بوشهر همچنین به عبور از بحران کمبود آمبولانس پشتیبان اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان اورژانس کشور، این مشکل برطرف شده و توان عملیاتی استان ارتقا یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: نیروهای اورژانس در خط مقدم نظام سلامت هستند و در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز شاهد تلاش خستگی ناپذیر این نیروها بودیم.
اخلاقی افزود:نیروهای اورژانس با وجود مشکلاتی که دارند، اما هیچگاه درخدمت رسانی کوتاهی نکردند دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم به دنبال ارتقا کیفیت خدمت رسانی است.