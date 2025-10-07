پخش زنده
سرپرست دفتر تجیهز منابع مالی و توسعه مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرحهای صنعت آب و فاضلاب را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما "سیدمحمدتفضلی" در حاشیه نشست اعضای کارگروه سرمایه گذاری منطقه ۲ کشور که به میزبانی آبفا خراسان رضوی در مشهد برگزار شد گفت: ۱۲۰ قراردارد به روشهای BOT و BOO در دو بخش آب و فاضلاب درمرحله بهره برداری قراردارند که از طرحهای موفق کشور محسوب میشوند.
وی همچنین از فعال بودن ۷۸ قرارداد سرمایه گذاری در قالب بیع متقابل (BuyBack) و فروش پساب در کشورخبرداد و سقف این سرمایه گذاری را ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان برآورد کرد.
به گفته وی، ۶۴ طرح دیگرهم توسط شرکتهای آبفای کشورتعریف شده که در مرحله مطالعات توجیهی قراردارد و میزان سرمایه گذاری آنها پس از بررسیهای کارشناسی مشخص و اعلام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: به جز موارد یاد شده، یک سری طرحهای فرآوری پیشرفته لجن حاصل از تصفیه فاضلاب هم در دست اقدام قرار دارد که مشهد وتربت حیدریه دراین زمینه پیشرو هستند و استانهای تهران و مازندران نیز وارد این عرصه شدهاند.
وی سپس با بیان اینکه سرمایه گذار، سرمایه دار نیست، بر ایجاد شرایط استفاده ازتسهیلات بانکی توسط این افراد تاکید کرد.
وی از شرکتهای آب و فاضلاب خواست در تنظیم و تهیه قرارداد با سرمایه گذاران غیردولتی و بخش خصوصی، حالت برد – برد را رعایت کنند.