به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رمضانعلی سنگدوینی به اهداف ایجاد قرارگاه رفع ناترازی انرژی اشاره و اظهار کرد: هماهنگ کردن فعالیت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بخش انرژی برای مدیریت عرضه، تقاضا، تأمین سوخت و برق نیروگاه‌ها و جلوگیری از کمبود یا ناترازی در فصول اوج مصرف از اهداف ایجاد این قرارگاه بود. این قرارگاه نهاد جدیدی است که در سطح مجلس و دولت مطرح شد تا هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط برای کاهش و مدیریت ناترازی انرژی را ارتقا دهد، همچنین در نشست‌های این قرارگاه تأکید شده که سبد انرژی کشور نباید تنها به گاز و برق متکی باشد و منابعی همانند انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی) باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه آخرین نشست قرارگاه رفع ناترازی کشور چندی پیش با موضوع تأمین انرژی در فصول سرد سال برگزار شد، تصریح کرد: در این نشست گزارش‌ها و مطالبات مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط مطرح و بررسی شد تا بتوانیم در زمستان پیش رو، کمترین مشکل را در بحث تأمین انرژی به‌ویژه برق خانگی و صنعتی، سوخت زمستانی، گاز، همچنین سوخت نیروگاه داشته باشیم.

رئیس قرارگاه رفع ناترازی کشور با اشاره به اینکه این قرارگاه با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل و مقرر شد کمیسیون انرژی برنامه‌ریزی، پیشنهاد‌ها و گزارش‌های وزارتخانه‌های مرتبط را اخذ و پس از جمع‌بندی به رئیس مجلس ارائه دهد، بیان کرد: طبق دستور رئیس مجلس، بعد از حضور وزیر نیرو در نشست نظارتی مجلس، یک نشست با وزیر نیرو و معاونان او در کمیسیون انرژی برگزار شد و نشست دیگری نیز با مجموعه وزارت نیرو و نفت برگزار کردیم و البته نشست جمع‌بندی نیز برگزار شد تا این جمع‌بندی به رئیس مجلس ارائه و نشست‌های بعدی برای پیگیری مسئله رفع ناترازی انرژی ادامه یابد.

سنگدوینی ادامه داد: نشست پیشگیری از ناترازی گاز در فصل زمستان هفته گذشته نیز با حضور وزیر نفت، اعضای کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس و نمایندگان سایر کمیسیون‌های مجلس در کمیسیون تلفیق برگزار شد تا وزارتخانه‌های نفت و نیرو در زمستان برای تأمین گاز مورد نیاز هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید توجه کنیم شرایط و ذخایر سوخت نسبت به پارسال بهبود قابل توجهی یافته است، افزود: در حوزه گازوئیل، نفت‌کوره و برخی فرآورده‌های دیگر، اقدام‌های بسیار خوبی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام شده است. امیدواریم امسال بدون کمترین مشکل و با تأمین کامل سوخت، روز‌های سرد را سپری کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تعامل وزارت نفت با قرارگاه ناترازی انرژی را مهم و کلیدی دانست و اظهار کرد: وزارت نفت به‌ویژه مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، به‌طور منظم در نشست‌های قرارگاه حضور داشتند و گزارش‌های مرتبط با وضعیت ذخایر سوخت، برنامه‌های تأمین و مشکلات احتمالی را ارائه کردند. در مجموع تعامل وزارت نفت با این قرارگاه مثبت بوده است و این همکاری کلید موفقیت در مدیریت ناترازی انرژی کشور محسوب می‌شود.