پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم از اجرای عملیات روکش آسفالت آزاد راه قم – کاشان با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: عملیات روکش آسفالت آزاد راه قم – کاشان با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است که پیش بینی میکنیم تا نیمه دوم سال آینده به اتمام برسد.
محمدحسن کلهری افزود: محدوده استحفاظی استان قم در این محور با احتساب مجموع مسیر رفت و برگشت ۲۰۸ کیلومتر است که عملیات لکه گیری آن به اتمام رسیده و با اتمام لکه گیری طرح روکش آسفالت از چند ماه گذشته آغاز شده است.
وی افزود: همزمان با اجرای طرح روکش آسفالت، نصب نیوجرسی مفصلی بتونی و خط کشی در حال اجرا است.