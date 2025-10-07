رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به برنامه سه‌ساله پوشش ژئوفیزیک هوایی گفت: ایران پس از استرالیا و کانادا، سومین کشور جهان خواهد بود که از فناوری MTA برای پایش کامل زیرسطح زمین استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات از تعریف ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن خبر داد.

داریوش اسماعیلی گفت: در دولت چهاردهم با هدایت وزیر صمت، بخش خصوصی به‌طور جدی وارد عرصه معدن شده و در قالب توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان زمین‌شناسی، معاونت معدنی و سرمایه‌گذاران، ۲۹ پهنه معدنی از ۳ تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع برای واگذاری به بخش خصوصی تعریف شده است.

وی افزود: در چارچوب این توافق‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری با امتیازات ویژه و بدون ریسک مالی برای سرمایه‌گذاران طراحی شده و اجرای آن از طریق ماده ۲۴ مکرر و هماهنگی با استان‌ها تضمین می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به تحول در واگذاری فعالیت‌های اکتشافی اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد خدمات اکتشافی به بخش خصوصی واگذار شده و این اقدام موجب رشد هفت‌برابری فعالیت‌های اکتشاف نسبت به سال‌های گذشته شده است. همچنین امسال بیش از ۲۰۰ طرح در قالب سه لایه اطلاعاتی زمین‌شناسی، آبراهه‌ای و زمین‌شناسی اقتصادی با مشارکت ۲۰ دانشگاه و ۲۰ شرکت دانش‌بنیان در حال اجراست.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: مدل جدید اکتشاف باعث کاهش بیش از ۷۰ درصدی ریسک اکتشاف شده و با اضافه شدن لایه چهارم ژئوفیزیک هوایی، مسیر سرمایه‌گذاری برای فعالان معدنی هموار شده است.

وی از پیشرفت‌های ایران در حوزه ژئوفیزیک هوایی خبر داد و گفت: ایران سومین کشور جهان پس از استرالیا و کانادا خواهد بود که از فناوری MTA برای پوشش شبکه‌ای کشور بهره می‌گیرد. تاکنون دو دستگاه وارد شده، پایلوت انجام شده و دستگاه سوم تا پایان امسال تحویل خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به ظرفیت عظیم منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: ایران با ۲۷.۵ تریلیون دلار منابع طبیعی، پنجمین کشور ثروتمند جهان است که بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار آن به منابع معدنی اختصاص دارد. با فرآوری این منابع، ارزش آن تا ۷۰ برابر افزایش می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت پایگاه جامع داده‌های علوم زمین گفت: تمام اطلاعات اکتشافی سازمان از بدو تأسیس تاکنون در این پایگاه در دسترس عموم است و در برنامه هفتم توسعه، موظف به گردآوری داده‌های مرتبط از وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی نیز هستیم.

معاون وزیر صمت در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از صنعت سنگ و تأمین ماشین‌آلات معدنی افزود: وزارت صمت در تلاش است با استفاده از فرآیند‌های بدون انتقال ارز، نیاز‌های ماشین‌آلات معدنی را تأمین کند و در کنار فعالان این بخش برای توسعه پایدار و اشتغال‌زایی بایستد.