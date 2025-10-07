پخش زنده
وزیر امور خارجه افغانستان که در مسکو به سر میبرد، بار دیگر تاکید کرد که کشورش با هرگونه حضور نظامی خارجی مخالف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان گفت که افغانستان «حضور خارجی» را در خاک خود تحمل نخواهد کرد.
این وزیر افغان به خبرنگاران گفت: «افغانستان کشوری آزاد و مستقل است. در طول تاریخ خود، مردم افغانستان هرگز حضور خارجی را نپذیرفتهاند. ما میخواهیم روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خود را با همه کشورهای جهان توسعه دهیم، اما حضور خارجی را تحمل نخواهیم کرد. این غیر قابل قبول است.»
یک مقام روس هم به نقل از امیرخان متقی گفت که کابل اجازه بازگشت آمریکاییها به پایگاه هوایی بگرام را نخواهد داد.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به نقل از وزیر امور خارجه افغانستان به خبرنگاران گفت: «وزیر امور خارجه افغانستان در جریان مذاکرات دوجانبه با سرگئی لاوروف (وزیر امور خارجه روسیه در مسکو)، قویاً تأکید کرد که دولت افغانستان اجازه استقرار هیچ پایگاه خارجی در خاک خود، از جمله پایگاه هوایی بگرام، را نخواهد داد.»
پیشتر لاوروف در مسکو با وزیر امور خارجه افغانستان در مورد چشماندازهای توسعه روابط بین ۲ کشور گفتوگو کرد. کابل برای اولین بار به عنوان عضو رسمی در نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان شرکت کرد.
لاوروف در سخنان خود گفت: «آقای متقی و من یک جلسه دوجانبه داشتیم که در طی آن چشماندازهای توسعه روابط بین روسیه و افغانستان و چالشهای پیش روی کشورهای منطقه، از جمله در چارچوب فرمت مسکو، برای کمک به ایجاد شرایطی برای رفاه مشترکمان را مورد بحث قرار دادیم.»