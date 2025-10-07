به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل امور عشایر استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: بر اساس آخرین سرشماری ثبتی مبنایی سال ۱۴۰۴، استان دارای ۲۲۳۹۲ خانوار عشایر است که ۹۲۸۱۶ نفر را شامل می‌شوند.

ابراهیمی افزود: این جمعیت ۱۲ درصد از کل جمعیت استان و ۷ درصد از جمعیت عشایر کل کشور را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: عشایر با نگهداری ۸۲۸ هزار رأس دام، ۴۲ درصد از جمعیت دامی و ۳۲ درصد از کل تولیدات دامی استان را در اختیار دارند.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی افزود: به طور کلی، ۲۵ درصد تولیدات دامی استان توسط عشایر است و ۷۰ درصد از درآمد خانوار‌های عشایری مستقیماً از دامداری تأمین می‌شود.

ابراهیمی گفت: عشایر با برخورداری از ۵۸ طایفه مستقل، ۵۴ درصد از مراتع استان را در اختیار دارند و ۶۵ درصد از این جمعیت در چهار شهرستان مرزی و ۳۵ درصد در مناطق غیرمرزی و عمدتاً حاشیه کویر ساکن هستند.

وی برای حمایت از معیشت این قشر، سرانه آرد برای هر نفر از عشایر ۱۲ کیلوگرم تعیین شده است افزود: با توجه به شرایط موجود خشکسالی، استمرار دامداری به شیوه چرای طبیعی، منطقی نیست و اقدامات لازم برای مدیریت دام از طریق کاهش تعداد دام، افزایش بازدهی، توزیع نهاده‌های دامی یا اصلاح نژاد دام ضروری است.

مدیر کل امور عشایر استان گفت: در همین راستا، توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر، ۵ پروژه آبرسانی پایدار و مستمر در دست اقدام است و ۱۲ پروژه دیگر در مرحله مطالعه قرار دارد.

ابراهیمی افزود: پروژه آبرسانی شهرستان نهبندان نیز در حال اجرای مرحله آخر است و جایگزینی پروژه‌ها به محض تکمیل، صورت می‌گیرد.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: با وجود دنبال کردن آبرسانی پایدار و سیار، به دلیل شرایط خشکسالی، امکان انجام کامل و صد درصدی عملیات وجود ندارد.

ابراهیمی افزود: عشایر در طول تاریخ نقش پررنگی در حفظ امنیت و ارزش‌های کشور داشته‌اند و در استان ۱۱۷ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر، کشور دارای ۳۰۰ هزار نیروی مسلح بسیجی عشایری است که ۱۰ هزار نفر از آنها در این استان حضور دارند.