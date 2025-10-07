پخش زنده
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان گفت: جشن هفته ملی کودک با حضور گروه شخصیت تلویزیونی «مل مل» در پارک کیو خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در راستای تحقق شعار امسال با عنوان «کودکان، حال خوش زندگی»، جشن بزرگ و پرنشاط گروه مَل مَل با عنوان «هم بازی هم بازی» با استقبال گسترده خانوادهها و کودکان لرستانی، همراه با تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پارک بزرگ کیو خرمآباد برگزار شد.
رضا داوری با تأکید بر اجرای ویژه برنامههای هفته ملی کودک با حضور مؤثر مربیان، خانوادهها و کودکان افزود: کانون پرورش فکری وارد شصتمین سال فعالیت خود شده و هم اکنون در لرستان، علاوه بر۲۰ مرکز ثابت، همه روزه در مناطق محروم، روستایی و حاشیه شهری نیز فعالیت دارد.