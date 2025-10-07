معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی بر ضرورت تحلیل دقیق شرایط، تغییر تاکتیک‌ها و عبور از مدیریت سنتی به مدیریت نوآورانه و سناریومحور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «تغییر رویکردهای مدیریت در مواجهه با بحران‌های گردشگری» افزود: وقتی بحران‌های منطقه‌ای یا اخبار منفی جهانی بر ذهنیت عمومی تأثیر می‌گذارد، باید شرایط را درست تحلیل کنیم و تاکتیک‌ها را متناسب با وضعیت جدید تغییر دهیم. اروپا ممکن است سفر به ایران را متوقف کند، اما جهان فقط اروپا نیست. می‌توانیم با تمرکز بر گردشگران منطقه، گردشگری مذهبی و سلامت، مسیرهای تازه‌ای را فعال کنیم.

وی از دیپلماسی گردشگری برای مقابله با ایران‌هراسی به عنوان یکی از راهبردهای کلان یاد کرد و گفت: باید در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری حضوری فعال داشته باشیم و غرفه‌هایی را برای معرفی توانمندی‌های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. ایران با داشتن ۱۳ اقلیم از ۱۱ اقلیم جهان، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد؛ حتی خشکی اقلیم ایران نیز خود یک جاذبه طبیعی و گردشگری است.

او افزود: سومین راهبرد ما تسهیل فرایندها و توسعه زیرساخت‌هاست. همچنین آموزش نیروی انسانی و برنامه‌محوری در تصمیم‌سازی‌ها از اولویت‌های اساسی ماست. ترکیه در همه سطوح، ذی‌نفعان گردشگری را آموزش داده و ما نیز باید با همان نگاه، سرمایه انسانی‌مان را تقویت کنیم.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی به ضرورت استقلال مالی و بازتعریف ساختار سازمانی گردشگری اشاره کرد و گفت: اگر ساختار فعلی به سازمان تبدیل شود، سرعت تصمیم‌گیری‌ها بیشتر خواهد شد و حوزه گردشگری می‌تواند با استقلال و کارآمدی بالاتری عمل کند.

او در ادامه با بیان اینکه «بدون داده‌های دقیق، مدیریت ممکن نیست» افزود: الان در همکاری با سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران در حال تعریف شاخص‌های دقیق گردشگری هستیم. اگر نتوانیم اندازه‌گیری کنیم، نمی‌توانیم مدیریت کنیم. باید بتوانیم سهم واقعی گردشگری را در اقتصاد ملی به‌صورت مستند نشان دهیم.

محسنی بندپی همچنین از راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، سامانه جامع گردشگری سلامت طراحی و در استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی به صورت پایلوت اجرا شده است تا خدمات درمانی گردشگران خارجی به‌صورت رسمی و شفاف ارائه شود.

او در بخش پایانی سخنان خود بر اعتمادسازی در میان ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد و گفت: اگر این هفت یا هشت میلیون ایرانی مقیم خارج به ما اعتماد کنند و برای سفر به کشور ترسی نداشته باشند، خودشان سفیران فرهنگی ما خواهند بود. باید با کمک وزارت امور خارجه شرایطی فراهم شود تا سفر به ایران برای آنان آسان و مطمئن باشد.

محسنی بندپی در جمع‌بندی این نشست تأکید کرد:نباید در برابر بحران‌ها منفعل باشیم. باید با تحلیل درست شرایط و بهره‌گیری از تجربه‌های علمی و تخصصی، تاکتیک‌های نو و انعطاف‌پذیر اتخاذ کنیم تا نقش صنعت گردشگری را از جایگاهی منفعل به نقشی کنشگر و فعال در نظام حکمرانی تبدیل کنیم.