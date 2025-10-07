پخش زنده
با افزایش کلاهبرداری های مجازی، نقشِ پلیس فتا در برخورد با جرائمِ سایبری و تخلفهایِ اینترنتی ، پررنگ تر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رئیس پلیس فتای استان اردبیل، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 93 درصد جرایم رخ داده در فضای سایبری در استان اردبیل کشف شده است.
علی قهرمانطالع، اظهار کرد: پلیس فتا به عنوان یک واحد تخصصی رویکرد پیشگیرانه را در کاهش جرایم فضای مجازی و سایبری داشته ولی به رغم این برنامهریزیها و اقدامات بازدارند، در نیمه اول امسال جرایم سایبری 24 درصد در این استان افزایش یافته است.
وی افزود: در این مدت بیش از 364 آقا و 250 نفر خانم که اقدامات مجرمانه در فضای مجازی داشتند، دستگیر شده و برخورد قاطع و قانونی با این متخلفان به انجام رسیده است.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل تصریح کرد: در یکی از این پروندهها ما موفق شدیم در کمتر از 24 ساعت بیش از 21 میلیارد تومان برداشت غیرقانونی از حساب یک فرد را در اردبیل به عنوان مالباخته به حساب او بازگردانیم.
قهرمانطالع گفت: عمده تخلفات در بستر پیامرسانهای خارجی انجام میشود که هموطنان باید مراقب سوءاستفادههای احتمالی اینترنتی و سایبری در فضای مجازی باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرگونه باز کردن لینک آلوده تبعات و آسیبهای جدی به همراه دارد و ضروری است خانوادهها فرزندان خود را متوجه این امر کرده و به هیچ وجه امکان دنبال کردن لینکهای آلوده و منجر به تخلف را انجام ندهند.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل اضافه کرد: به هیچ وجه فضای مجازی قابل اعتماد نیست و از هم استانیها انتظار داریم از باز کردن لینکهای آلوده به ویژه با عناوین دولتی، سهام عدالت و یارانه پرهیز کرده و اعتنایی به این لینکها نداشته باشند.
قهرمانطالع بیان کرد: پلیس فتا با هوشیاری و مراقبت جدی سعی دارد تا جلوی کلاهبرداریهای مجازی و برخی سوءاستفادههای دیگر را بگیرد که در این زمینه مراقبت بیشتر هموطنان نیز نقشآفرینی پلیس و اقدامات او را پررنگتر خواهد کرد.
وی در ادامه یادآور شد: در سالهای اخیر تنوع جرایم را در فضای مجازی شاهد هستیم اما برای برقراری امنیت سایبری و استفاده درست از فناوریهای جدید ما نیازمند مشارکت همگانی و تقویت سرمایههای اجتماعی هستیم تا جلوی تخلفات و آسیبها گرفته شود.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل از اجرای پویش خرید امن با هدف ایجاد امنیت و اعتماد در خریدهای اینترنتی از طریق آگاهیبخشی و پیشگیری از کلاهبرداریهای آنلاین و افزایش حساسیتهای اجتماعی به وضعیت کلاهبرداری اینترنتی خبر داد.
قهرمانطالع تصریح کرد: اطلاعرسانی روشهای امن خریدهای اینترنتی به کاربران و راههای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز جرایم رایج در خریدهای اینترنت و خطرات خرید از شبکههای اجتماعی از محورهای اجرای این پویش همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل است.
وی گفت: ضروری است با هدف پیشگیری از جرایم و آسیبهای فضای مجازی سواد رسانهای ارتقا یافته و بایدها و نبایدهای سایبری و فضای مجازی ملاحظه شده و مد نظر قرار گیرد.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل از والدین خواست تا با نظارت و کنترل لازم بر رفتار رسانهای فرزندان خود، در استفاده از فضای مجازی دقت بیشتری را داشته باشند.