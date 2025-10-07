به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی ایندیپندنت از وقوع انفجار‌هایی در پی شعله‌ور شدن یک ون در نزدیکی دفتر نخست‌وزیر فرانسه در پاریس خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، پیش از شعله‌ور شدن یک ون در نزدیکی دفتر نخست‌وزیر فرانسه در پاریس، صدای چند انفجار شنیده شد. این حادثه تنها یک روز پس از استعفای نخست وزیر فرانسه رخ داد.

شاهدان به روزنامه لو پاریزین گفتند صدای سه انفجار در نزدیکی هتل ماتینیون، جایی که «سباستین لکورنو» پس از استعفایش قرار بود نشست‌هایی برگزار کند، شنیده‌اند.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد یک ون در حال سوختن است و نیرو‌های امدادی در تلاشند آتش را مهار کنند. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند آتش به خود خودرو محدود شده و به ساختمان‌های اطراف سرایت نکرده است.

هنوز علت وقوع انفجار‌ها یا آتش‌سوزی مشخص نیست. یک آتش‌نشان به خبرنگاران گفته است این حریق ظاهرا بر اثر نقص فنی در تجهیزات شرکت رخ داده است.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این ون متعلق به یک شرکت خدمات برق شهری است. خیابان "رو دو وارن" مسدود شده و مأموران برای جلوگیری از ورود افراد، در محل مستقر شده‌اند.

استعفای لکورنو تنها یک روز پس از معرفی وزرایش و پس از گذشت تنها ۲۷ روز از آغاز مسئولیتش صورت گرفت. این استعفا کوتاه مدت‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را رقم زد.

وزیر دفاع پیشین فرانسه قرار بود روز سه‌شنبه بیانیه کلی سیاست‌های دولت خود را در مجلس ملی فرانسه ارائه دهد.

نخست‌وزیر مستعفی روز دوشنبه در سخنانی گفت: «شرایط دیگر برای آنکه بتوانم وظایفم را انجام دهم و امکان حضور دولت در مجلس ملی را در روز فردا فراهم کنم، مهیا نبود.»

او افزود: «این احزاب سیاسی گاهی وانمود می‌کردند که تغییر، گسست عمیق، و عدم استفاده از ماده ۴۹.۳ را نمی‌بینند. دیگر هیچ بهانه‌ای برای نمایندگان باقی نمانده بود تا از انجام وظیفه خود سر باز زنند.»

ماده ۴۹.۳ به دولت این اختیار می‌دهد که لوایح را بدون رأی‌گیری در پارلمان به تصویب برساند.