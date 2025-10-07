مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: در ادامه مطالعات و عملیات حفاری چاه دوم میدان پازن، دو لایه مخزنی جدید شامل یک مخزن گازی به اندازه ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب و و یک مخزن نفتی با ذخیره قابل برداشت ۲۰۰ میلیون بشکه شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید محی‌الدین جعفری» با اشاره به روند مطالعات انجام‌شده در حوزه میدان پازن گفت: عملیات حفاری چاه اکتشافی دوم این میدان پارسال آغاز شد و پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های دقیق، موفق به شناسایی دو لایه جدید نفتی و گازی شدیم.

وی افزود: حجم گاز کشف‌شده جدید به همراه افزایش حجم اولیه در چاه دوم که در دولت چهاردهم به نتیجه رسید، حدود ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود با حفاری چاه سوم، این رقم افزایش یابد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت کشف ذخایر جدید گازی در میدان پازن گفت: حجم گاز کشف‌شده جدید در این میدان معادل ۷ هزار روز تولید یک فاز استاندارد پارس جنوبی است که می‌تواند نیاز گازی چهار استان کشور برای مدت بیش از ۱۸ سال تأمین کند.

جعفری تأکید کرد: میدان پازن هم‌اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی خشکی کشور شناخته می‌شود و از نظر حجم گاز در مقایسه با سایر میدان‌های خشکی، جایگاه نخست را دارد.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مستمر متخصصان و کارشناسان مدیریت اکتشاف و حمایت‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دانست و گفت: از راهنمایی‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همکاری همکارانم در مدیریت اکتشاف که با دقت علمی و تلاش شبانه‌روزی خود زمینه تحقق این دستاورد را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.