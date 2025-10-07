به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: برنامه داوری مُهر اصالت ملی صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

اسماعیل رمضانی گفت: این برنامه با هدف ارتقای کیفیت، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات برتر صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه داوری مُهر اصالت ملی صنایع‌دستی در راستای مشارکت ایران در رویداد بین‌المللی مُهر اصالت شورای جهانی صنایع‌دستی و با هدف انتخاب محصولات شایسته برای حضور در مرحله بین‌المللی بوده است.

رمضانی گفت: ارتقای کیفیت تولیدات، فروش و صادرات صنایع‌دستی، ایجاد انگیزه برای نوآوری، خلاقیت و بسته‌بندی مناسب، معرفی و بازاریابی آثار برگزیده، انتخاب آثار برای شرکت در داوری مُهر اصالت بین‌المللی و نهادینه کردن استانداردسازی محصولات صنایع‌دستی از مهم‌ترین اهداف برنامه داوری مُهر اصالت ملی صنایع‌دستی به‌شمار می‌رود.

وی یادآور شد: مراحل داوری برنامه داوری مُهر اصالت ملی صنایع‌دستی در سه مرحله داوری شامل تحویل و بررسی اولیه آثار و رفع نواقص، داوری ستادی شامل ارزیابی تخصصی از سوی کارشناسان مجرب معاونت صنایع‌دستی و مرحله آخر داوری از سوی سه نفر از اساتید و مدرسان منتخب و مجرب استان است.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: معیار‌های ارزیابی شامل پیش‌شرط‌هایی مانند سازگاری با محیط‌زیست و رعایت حقوق اجتماعی است.

وی شاخص‌های داوری این برنامه را شامل اصالت، مرغوبیت، نوآوری و بازاریابی دانست و گفت: آثار منتخب به‌مدت سه سال برای فعالیت‌های تبلیغاتی و ترویجی نزد این معاونت در استان باقی خواهند ماند و پس از آن تحویل تولیدکننده اثر می‌شود.

رمضانی درخصوص ثبت‌نام برای مراحل داوری برنامه داوری مُهر اصالت ملی صنایع‌دستی تأکید کرد: پس از تکمیل فُرم ثبت‌نام به آدرس https://somak.ir/post/۲۹۴/national-seal-excellence-۱۴۰۴.html مراجعه و پرینت فایل‌های ثبت‌نام به‌همراه محصول به معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تحویل داده شود.

وی افزود: هنرمندان و صنعت‌گران رشته‌های صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی خلاق، کارآفرین و نوآور در چهارمحال و بختیاری می‌توانند برای رقابت در این برنامه آثار خود را تا ۲۴ آبان‌ماه امسال برای داوری به معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی چهارمحال و بختیاری ارائه دهند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هنرمندان و صنعت‌گران رشته‌های صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی خلاق، کارآفرین و نوآور در شهرکرد می‌توانند برای دریافت اطلاعات مربوط به هشتمین دوره برنامه مُهر اصالت ملی به مسلم اسداللهی کارشناس توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی این اداره‌کل واقع در بلوار فارابی شمالی، جنب هتل پارسیان مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۱۲ داخلی ۲۱۰ تماس بگیرند.

وی یادآور شد: زمان تحویل آثار مربوطه به برنامه داوری مُهر اصالت ملی صنایع‌دستی تا ۲۴ آبان‌ماه امسال اعلام شده است.

رمضانی گفت: داوری اولیه این برنامه با حضور همکاران حوزه معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی ۲۶ آبان‌ماه امسال و داوری نهایی با حضور سه داور مشخص شده انجام می‌شود.

وی گفت: ارسال نهایی نتایج برنامه داوری مُهر اصالت ملی صنایع‌دستی یکم آذرماه سال‌جاری به معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای صدور گواهی انجام خواهد شد.

رمضانی تأکید کرد: برنامه برگزاری هشتمین دوره مُهر اصالت ملی براساس تاریخ‌های اعلام شده برگزار خواهد شد و قابل تمدید نیست.