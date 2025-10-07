در برخورد مرگبار دو خودروی سواری در محور آشتیان به اراک، راننده پژو به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی برخورد شدید خودروی دنا با پژو در محور آشتیان به اراک، حوالی تاج‌آباد، دو گروه عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های آشتیان و تاج‌آباد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

در این سانحه، راننده مرد ۴۰ ساله خودروی پژو به علت شدت جراحات وارده، متأسفانه در صحنه حادثه جان باخت.

راننده خودروی دنا پس از دریافت اقدامات تخصصی درمانی توسط تیم‌های اورژانس، برای ادامه روند درمانی و به‌دلیل وخامت حال، توسط بالگرد اورژانس هوایی استان به مرکز درمانی منتقل شد.