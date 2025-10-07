به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،استاندار در مراسم افتتاحیه برنامه‌های هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به تبیین اهمیت و الزامات برگزاری این رقابت مهم مردمی پرداخت و گفت: در دنیای امروز که یکی از نماد‌های دموکراسی حضور مردم در عرصه‌های سیاسی است نظام جمهوری اسلامی برای مشارکت و حضور مردم هر دو سال یک انتخابات برگزار می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان مجری، نقش اصلی را در اجرای انتخابات دارد افزود: استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها وظیفه اجرای انتخابات را بر عهده دارند و برای برگزاری انتخابات باید اشراف کامل به قوانین و مقررات انتخابات داشته باشند.

وی با اشاره به اعتمادسازی در انتخابات گفت: تمام حرکت‌های ما باید در چارچوب قانون باشد و انتخابات باید طوری اجرا شود که نباید نگاه حزبی سیاسی از رفتار مجریان استنباط شود و اعتماد مردم خدشه دار شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم گفت: حضور حداکثری مردم می‌تواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی به حفظ اقتدار و حرکت در مسیر توسعه کمک کند.

رحمانی با اشاره به همراه بودن مردم در تمام عرصه‌ها افزود: در جنگ دوازده روزه با وجود مشکلات اقتصادی این همراهی و همدلی مردم بود که نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.

وی اضافه کرد: دشمن بعد از انقلاب با راه اندازی جنگ تحمیلی تلاش کرد تا جمهوری اسلامی را شکست دهد، اما با جانفشانی‌های مردم موفق نشد.

استاندار گفت: تقدیم بیش از ۲ هزار شهید به انقلاب اسلامی نشان دهنده اوج درخشش مردم استان در وفاداری به انقلاب که در عرصه‌های مختلف پیش رو بوده است.

رحمانی با اشاره به اینکه در استان آرامش خوبی برقرار است اضافه کرد: یکی از عوامل اصلی برگزار انتخابات وجود امنیت است که این آرامش می‌تواند به برگزاری انتخابات کمک کند.

وی اضافه کرد: عوامل اجرایی باید مشکلات و ضعف‌ها را شناسایی و زیرساخت‌های لازم را برای برگزاری انتخابات ایجاد کنند.

معاون سیاسی هم در این جلسه گفت: امنیت شفافیت و سلامت سه رکن اصلی برگزاری انتخابات است و باید عوامل اجرایی بر اساس این سه اصل حرکت کنند.

محمدی افزود: باید اعتماد مردم را نسبت به امانت داری مجریان ارتقا دهیم که باعث حضور حداکثری مردم شود.

وی اضافه کرد: داوطلبان مشمول بند ۴۱ قانون انتخابات شورا‌ها باید ۲۱ تا ۲۷ مهر استعفای خود را به فرمانداری و بخشداری‌ها تحویل دهند.

استاندار گفت: داوطلبان انتخابات شورای شهر و روستا به مدت سه ماه از ۲۷ مهر باید گواهی نداشتن سوء پیشینه را به همراه مدارک خود جهت ثبت‌نام تحویل دهند.

محمدی افزود: تعداد افراد شورای شهر یاسوج با توجه به الحاق روستا‌های حومه از ۷ نفر به ۹ نفر افزایش پیدا کرده است.