به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زینل پور گفت: هم‌زمان با اجرای دهک‌بندی جدید یارانه‌ها در سراسر کشور، جابه‌جایی گروه‌های مشمول و غیرمشمول در استان یزد نیز انجام شد که بر اساس این تغییرات، گروهی از خانوار‌ها به فهرست دریافت‌کنندگان یارانه بازگشتند و برخی نیز از این فهرست خارج شدند.

وی ادامه داد: بر پایه دهک‌بندی جدید که در دو مرحله مرداد و شهریورماه اجرا شد، افرادی که نسبت به دهک اعلامی خود اعتراض دارند می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت به نشانی hemayat.gov.ir درخواست بازبینی ثبت کنندکه پس از بررسی، در صورت احراز شرایط (قرار گیری در دهک یک تا هفتم)، دهک جدید برای آنان اعمال و یارانه یا کالابرگ آنها برقرار خواهد شد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: همچنین محصولات آبزی نیز به فهرست کالا‌های اساسی اضافه شده است. پیش از این، در سبد کالابرگ تنها گوشت مرغ به‌عنوان کالای پروتئینی لحاظ می‌شد، اما اکنون بلدرچین، بوقلمون، ماهی و میگو نیز به این فهرست افزوده شده‌اند.

زینل پور گفت: بر اساس این طرح، متقاضیان می‌توانند کالا‌های یادشده را از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک خریداری کنند.