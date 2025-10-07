دیدار فرمانده نیروی انتظامی و مدیرکل صداوسیما با خانواده شهدا
به مناسبت هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا فرمانده فراجای کهگیلویه و بویراحمد با خانواده شهدای نیروی انتظامی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار صالحی افزود: در این استان صد شهید جان خود را در راه ارتقای امنیت تقدیم کردند. وی با اشاره به هدف از این دیدار بیان داشت: هدف بیعت با شهدا و احوالپرسی، دلجویی و شنیدن مشکلات آنها است. سید شهریار گنجی مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد هم در این دیدار با قدردانی از صبر و ایستادگی خانواده های شهدا گفت: شهدا با فدا کردن جان خود امنیت و آسایش را برای همه ما فراهم کردند. گفتنی است در این دیدار با اهداء لوح از دو خانواده شهید سید ناصر تقوی زاده و شهید قادر پادیار قدردانی شد. شهید سید ناصر تقوی زاده متولد سال ۵۱ در شهر یاسوج است که از سال ۶۹ در مجموعه نیروی انتظامی خدمت میکرد که در سال ۱۳۷۰ در زاهدان و در درگیری با سوداگران مرگ با اصابت گلوله به شهادت رسید. شهید قادر پادیار که متولد سال ۱۳۴۰ در شهر یاسوج است که از سال ۵۹ در نیروی انتظامی خدمت میکرد و پس از سالها خدمت در این نهاد در استان کرمان در اسفندماه ۱۳۷۴ در درگیری با اشرار به شهادت رسید.