فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۴۱ تن کالاهای اساسی احتکار شده در شهرستان بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار شجاعی نسب گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی اخباری مبنی بر احتکار کالاهای اساسی شامل برنج، روغن و شکر در سطح شهرستان بیرجند دریافت کردند که سریعا موضوع پیگیری و در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی پلیسی انبار کالای احتکار شده را در شهرستان بیرجند شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از انبار، ۴۱ تن انواع مواد غذایی اعم از برنج، روغن و شکر احتکار شده و همچنین ۷۰۴ حلقه لاستیک بدون مجوز نگهداری را کشف کردند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان این که ارزش ریالی کالایهای احتکار شده توسط کارشناسان مربوطه بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال براورد شده است، گفت: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
سردار شجاعی نسب با قدردانی از تعامل خوب مردم با پلیس، افزود: اجرای طرح مبارزه با احتکار و قاچاق کالا یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف ماموریتی فرماندهی انتظامی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب میشود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهادها و بخشها با انتظامی ضروری است.