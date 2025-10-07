کارکنان و پرسنل نیروی انتظامی خوانسار بمناسبت هفته نیروی انتظامی اهداء خون کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده نیروی انتظامی خوانسار گفت: ۱۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی خوانسار با حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان برای کمک به بیماران نیازمند خون خود را اهدا کردند.

سرهنگ رضا هدایتی گسترش فرهنگ اهدای خون را بخشی از مسئولیت اجتماعی نیروی انتظامی خواند و برتداوم آن در طول سال با مشارکت کاکنان فراجا خوانسار تاکید کرد.

همچنین جمعی از نیرو‌های انتظامی شهرستان خمینی شهر با حضور در مرکز اهدا خون این شهر بیش از ۱۵ واحد خون اهدا کردند.