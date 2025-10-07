حفر سه حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب خرمآباد
مدیر امور آب و فاضلاب خرمآباد از حفر و بهرهبرداری سه حلقه چاه جدید برای جبران کاهش آبدهی چشمههای تأمینکننده آب شرب این شهر خبر داد و گفت: این اقدام نقش موثری در بهبود وضعیت تامین آب لولهکشی برای شهروندان داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر امور آب و فاضلاب خرمآباد گفت: با هدف بهبود وضعیت آب شرب شهروندان خرم آبادی، سه حلقه چاه در مناطق روبهروی پادگان حمزه و پاپی خالدار حفر و پس از اتمام عملیات حفاری و تجهیز، وارد مدار آبرسانی شده است.
فرج قاسمیمنش افزود: حدود ۶۰ درصد آب شرب شهر خرمآباد از چشمههای گرداب، گلستان و مطهری تأمین میشود، اما بهدلیل کاهش بیسابقه بارندگیها در سال جاری و افت قابل توجه آبدهی این منابع، تامین پایدار آب شرب با چالشهایی روبهرو شد.
مدیر امور آب و فاضلاب خرمآباد همچنین از آغاز اجرای چند پروژه مهم اصلاح شبکه و خطوط انتقال آب در سطح شهر خبر داد و گفت: این طرحها با هدف بهبود پایداری شبکه و حذف پمپاژ مستقیم در حال انجام است.
قاسمیمنش ادامه داد: پروژه اصلاح شبکه در خیابانهای جلال احمد، رازی، خاتمالانبیا و ولیعصر اجرا میشود که تاکنون پروژه خیابان جلال ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، پروژه خیابان ولیعصر تکمیل شده و طرحهای خیابانهای رازی و خاتمالانبیا نیز در دست اجرا هستند.
وی با قدردانی از صبوری شهروندان در قبال حفاریهای سطح شهر افزود: این اقدامات با هدف پایداری و بهبود تأمین آب شرب انجام میشود.