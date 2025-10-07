پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف گفت: دهمین کنگره ملی اعتکاف ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه در مشهد مقدس برگزار میشود.
حجتالاسلام سید محمدباقر تکیهای از حضور مهمانان خارجی از پنج قاره جهان در کنگره خبر داد و گفت: ۶۰ کشور در سطح جهان در بخش اعتکاف فعال هستند. وی افزود: نمایندگانی از این کشورها در همایش حضور خواهند داشت و نماینده ویژه حزبالله لبنان نیز در کنگره سخنرانی خواهد کرد.
وی گفت: در این کنگره دستاوردهای جدید اعتکاف رونمایی میشود که شامل بخشی از کتب و معارف اعتکاف، سایت تخصصی نوجوانان، تاریخ شفاهی، کتابنامه و مجموعه کتب نگاشتهشده و افکارسنجی اعتکاف خواهد بود.