رئیس اداره ترانزیت مازندران گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۱.۵ میلیون تن کالا از بنادر مازندران وارد کشور شد؛ ترانزیت کالا نیز با رشد ۶۲ درصدی همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ناهید شهرامی نیا رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۷۳۵ تن کالا در ۶ ماهه اول امسال از بنادر استان وارد کشور شد.
او افزود: عمدهترین بخش کالاهای وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.
رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این شش ماه بیش از یک هزار و ۶۹ هزار تن کالا از مبدأ مازندران به کشورهای اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآوردههای لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۴۵ هزار تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است.
او افزود: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت میباشد.