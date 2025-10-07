پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل: ۵۰ هکتار سویا در شهرستان بابل کشت شده و پیشبینی میشود حدود ۹۸ تُن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: سویا گیاهی یکساله، روزکوتاه و گرمادوست است که در انواع خاکها قابلیت رشد دارد، اما بیشترین محصول را در خاکهای حاصلخیز تولید میکند.
وی افزود: ۵۰ هکتار سویا در شهرستان بابل کشت شده و پیشبینی میشود حدود ۹۸ تُن محصول برداشت شود که با میانگین عملکرد ۱۹۶۰ کیلوگرم در هکتار برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: کنجاله سویا به دلیل درصد بالای پروتئین و فیبر کم، به عنوان مکمل پروتئینی مطلوب در جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار میگیرد.
شهیدیپور افزود: از سویا در صنعت روغنکشی و برای تولید روغن خوراکی گیاهی استفاده میشود.