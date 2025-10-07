پخش زنده
پنجمین کنگره بین المللی و ششمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی در گیلان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ پنجمین کنگره بین المللی و ششمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی در رشت آغاز به کار کرد.
در این همایش ۲۰۰ مقاله از محققان گیاهان دارویی کشور و حوزه بین الملل در دو روز ارائه میشود.
بهرام ملکی زنجانی دبیر این همایش گفت:۵۰ داور مقالات رسیده را بررسی کردند و ۳۵ مقاله هم از کشورهای مصر، ترکیه و روسیه به صورت سخنرانی آنلاین و پوستر ارائه خواهد شد.
محمدباقر رضایی رییس اتحادیه انجمن گیاهان دارویی کشور هم در این همایش با اشاره به ظرفیتهای بالای کشور در زمینه پرورش گیاهان دارویی گفت: گیاهان دارویی گرانبهاتر از زر هستند و اگر امکان پرورش و فرآوری این محصولات فراهم شود استانهای کشور به ویژه گیلان از لحاظ اقتصادی بسیار پیشرفت خواهند کرد.
علی باستی رییس دانشگاه گیلان هم در این کنگره بین المللی گفت: زیست فناوری یک کارخانه زنده و آزمایشگاه زنده برای ارتقاء محصولات زیستی است و شرکتها و محصولاتی که در حوزه زیست فناوری فعال هستند جزو فناوریهای تک محسوب میشوند.
صالح محمدی رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از زمینهای گیلان زیر کشت گیاهان دارویی است که سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول از آن برداشت میشود.
پنجمین کنگره بین المللی و ششمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی به صورت مشترک بین دانشگاه گیلان و زنجان برگزار میشود.