به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز جمعه استقرار جریانات جنوبی را نشان می‌دهد که سبب افزایش رطوبت در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و تا حدودی بخش‌های غربی و شمالی استان خواهد شد.

وی افزود: در این روز‌ها وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی (به‌ویژه روز جمعه) دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: دما تا روز شنبه بین چهار تا پنج درجه کاهش پیدا خواهد کرد.

سبزه‌زاری تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۳.۲ و ایذه با دمای ۱۴.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند، همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۶ و کمینه دمای ۱۹.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.