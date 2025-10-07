پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دما تا روز شنبه چهار تا پنج درجه کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز جمعه استقرار جریانات جنوبی را نشان میدهد که سبب افزایش رطوبت در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و تا حدودی بخشهای غربی و شمالی استان خواهد شد.
وی افزود: در این روزها وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی (بهویژه روز جمعه) دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: دما تا روز شنبه بین چهار تا پنج درجه کاهش پیدا خواهد کرد.
سبزهزاری تصریح کرد: در شبانهروز گذشته رامشیر با دمای ۴۳.۲ و ایذه با دمای ۱۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند، همچنین در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۶ و کمینه دمای ۱۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.