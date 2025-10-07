پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با شرکت اعضای تشکل دانش آموزی پیشتازان دبیرستانهای استان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که در کانون فرهنگی مهدیه همدان برگزار شد، ۲۵۰ دانش آموز دختر دبیرستانی عضو تشکل پیشتازان شرکت داشتند.
دانش آموزان همدانی با حضورشان در این مراسم بر همبستگی، ولایت محوری و ایستادگی تا پای جان مقابل دشمن صهیونیستی، تاکید کردند.
قاسم تجری مدیر سازمان دانش آموزی استان گفت: پیشتازان از زیرمجموعههای سازمان دانش آموزی است و بر پرورش استعدادهای دانش آموزان، رشد فردی و گروهی آنها با استفاده از فعالیتهای اجتماعی تمرکز دارد.