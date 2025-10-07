پخش زنده
استاندار گیلان گفت: با سرمایه گذاری گسترده دولت و رهاسازی میلیونها قطعه بچه ماهی در دریای خزر، زمینه احیای ذخایر آبزیان و توسعه پایدار صید در استان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس استاندار گیلان امروز همزمان با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر، با حضور در یکی از شرکتهای پره صیادی شهرستان بندر انزلی، از مراحل صید و فعالیت صیادان بازدید و با آنها گفتوگو کرد.
هادی حقشناس در حاشیه این بازدید با اشاره به آغاز زودتر از موعد فصل صید در مقایسه با سال گذشته، افزود: امسال با تلاش مجموعه شیلات و مرکز تحقیقات آبزیپروری، صید ماهیان استخوانی ۵ روز زودتر از سال گذشته آغاز شده که نویدبخش سالی پربرکت برای صیادان گیلانی است.
وی با تأکید بر اهمیت و جایگاه شیلات در اقتصاد گیلان، با بیان اینکه بخش مهمی از معیشت مردم گیلان در حوزه کشاورزی و شیلات تامین میشود، گفت: با سرمایه گذاری گسترده دولت و رهاسازی میلیونها قطعه ماهی در دریای خزر، زمینه احیای ذخایر آبزیان و توسعه پایدار صید در استان فراهم شده است.
استاندار گیلان با اشاره به ضرورت بهرهبرداری از تمام ظرفیتهای دریا، گفت: دریای خزر نعمتی بزرگ است که نباید استفاده از آن به صید محدود شود بلکه پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهیان خاویاری و توسعه گردشگری دریایی باید به صورت هم زمان دنبال شود.
هادی حق شناس با بیان اینکه صیادان با مشکلاتی از جمله کمبود تجهیزات و بیمه مواجه هستند، افزود: صیادی شغلی فصلی است و شیلات باید برای حمایت از صیادان و ایجاد اشتغال پایدار برای آنها، از ظرفیت گردشگری دریای خزر در نیمه دوم سال استفاده کند.
وی گفت: گیلان از منابع آبی فراوانی برخوردار است و با افزایش بارشها و ظرفیت آببندانها، فرصت مناسبی برای توسعه شیلات و پرورش ماهی فراهم شده است که باید با برنامهریزی دقیق، از این فرصت برای تقویت معیشت مردم استان استفاده شود.