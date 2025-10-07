پخش زنده
امروز: -
در راستای طرح شهید عجمیان و بهبود شرایط آموزشی و رفاهی دانشآموزان بازسازی و بهسازی دبیرستان میرزاکوچک خان روستای لزربن تنکابن انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس آموزش و پرورش شهرستان تنکابن به همراه جمعی از فرهنگیان، دانشآموزان و اولیای مدرسه، دست به بازسازی و پاکسازی دبیرستان متوسطه اول میرزاکوچک خان در روستای لزربن زدند تا با اجرای طرحهای آموزشی و فرهنگی، کیفیت آموزش در این مدرسه بهبود یابد.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان تنکابن گفت: این بازدید و فعالیتها در قالب طرح دولت کریمه و به منظور تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس عادی شهرستان انجام شده است.
جعفر پلهم صالحی افزود: توجه ویژهای به مدارس عادی داریم و تلاش میکنیم با رسیدگی بیشتر، شرایط آموزشی را بهبود بخشیم
وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح شهید عجمیان این پاکسازی شامل تمیز کردن کلاسها، راهروها، نمازخانه، آبخوریها و سایر بخشهای مدرسه بوده است.
صالحی همچنین گفت که در مراحل بعدی، برنامهریزی برای رنگآمیزی ساختمان، توسعه و تجهیز فضای ورزشی، کلاسها و آزمایشگاه این مدرسه در دستور کار قرار دارد تا شرایط آموزشی و رفاهی دانشآموزان بهبود یابد.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان تاکید کرد: با این اقدامات و همچنین توانمندسازی دانشآموزان، اولیا و معلمان، میخواهیم نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا کنیم.
صالحی افزود: که امسال برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی نیز در این مدارس، از جمله دبیرستان میرزاکوچک خان، برگزار خواهد شد تا انگیزه و نشاط دانشآموزان افزایش یابد