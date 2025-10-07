به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرایند بارگذاری سهمیه سوخت کشاورزان برای انجام کشت پاییزه به صورت علی الحساب و ۲ ماهه (مهر و آبان) از امروز سه‌‎شنبه ۱۵ مهر ماه جاری به‌منظور تسهیل در تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و پشتیبانی از تولید در سامانه «سَدَف» آغاز می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: در راستای هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های ذی‌ربط و با هدف تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز برای ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، سهمیه سوخت بهره‌برداران در سامانه «سدف» از امروز بارگذاری خواهد شد.

سید عبدالرضا سید احمدی افزود: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به سامانه یادشده و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، نسبت به دریافت و پیگیری سهمیه سوخت خود اقدام کنند تا فرآیند آماده‌سازی اراضی، شخم و کشت محصولات پاییزه بدون وقفه انجام شود.

وی اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌ها و سوخت برای بخش کشاورزی گفت: یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، پشتیبانی کامل از تولیدکنندگان در فصل کشت پاییزه است تا برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش بهره‌وری و تولید محصولات استراتژیک استان با کمترین مشکل اجرا شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم با مدیریت‌های شهرستانی و ادارات مرتبط نیز انجام شده تا کشاورزان در روند دریافت سهمیه سوخت خود با سهولت بیشتری اقدام کنند.