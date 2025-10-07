پخش زنده
در این دوره ۲ روزه ۶۰ نفر از مسئولان این قرارگاهها از سراسر کشور، راهکارهای افزایش طرحهای اقتصاد مقاومتی را بررسی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی کشور گفت: در یکسال اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی هزینه شد.
احسان فرهی با بیان اینکه از قبل این تسهیلات ۱۲۳ هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد شد، افزود: از قبل طرحهای اقتصاد مقاومتی ۱۰ هزار صفحه خورشیدی ۵ کیلوواتی در استانهای مختلف راه اندازی شد.
دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی کشور گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی اختصاص یافته است.
احسان فرهی توسعه صندوقهای قرض الحسنه بسیج را از دیگر برنامههای محرومیت زدائی اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: ۳۰ هزار صندوق قرض الحسنه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار عضو تا کنون راه اندازی شد.
وی اضافه کرد: سقف تسهیلات اختصاصی طرحهای اقتصاد مقاومتی تا پایان امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.