به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بانوان در یک واحد فرآوری صنایع تبدیلی سالانه افزون بر ۳۵ میلیون قوطی انواع محصولات کنسرو گوشتی و غیر گوشتی تولید میکنند.
مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در استان ۳۰۰ واحد داری مجوز بهره برداری در زمینه صنایع تبدیلی در حال فعالیت هستند.
علی صفری افزود: این واحدها، ظرفیت حدود ۴.۵ میلیون تن جذب ماده خام بخش کشاورزی را دارند.
مدیر این واحد صنعتی گفت: این مجموعه دارای ۸خط تولید است که ۱۳ محصول گوشتی و غیرگوشتی را به عنوان محصول نهایی تولید و به بازار مصرف عرضه میکند.
قاسمی افزود: در این واحد صنعتی ۲۵۰ نفر از بانوان ساوجی در این واحد صنعتی مشغول به فعالیت هستند که ۳۰ درصد آنها سرپرست خانوار و ۲۰درصد آنها نیز تحت پوشش کمیته امداد امام هستند.
سپیده مدنی مدیر تولید این واحد گفت: ظرفیت تولید سالانه محصولات گوشتی این واحد ۳۶ میلیون قوطی و تولید غیر گوشتی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون قوطی در سال است.
با اجرای طرح توسعه این واحد فرآوری، حدود ۲۰ درصد به ظرفیت تولید و اشتغال افزوده خواهد شد.