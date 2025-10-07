فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سن‌پترزبورگ روسیه گفت: دریای خزر متعلق به ۵ کشور حاشیه این دریاست و حتما اجازه نخواهیم داد که از بیرون کشوری بخواهد برای این دریا تصمیم بگیرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سن‌پترزبورگ؛ امیر دریادار شهرام ایرانی در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی حاشیه خزر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود در رویدادهای مرتبط با دریای خزر، با همگرایی بسیار بالا حضور پیدا خواهد کرد تصریح کرد: باور ما این است که دریای خزر متعلق به ۵ کشور حاشیه این دریاست و حتما اجازه نخواهیم داد که از بیرون کشوری بخواهد برای این دریا تصمیم بگیرد.

فرمانده نیروی دریایی در نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر بر ارتقاء سطح همکاری و همگرایی و مقابله با دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در امور دریای خزر تاکید کرد.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات بسیار خوبی در حوزه‌های مرتبط با این دریا تعریف کرده‌اند، گفت: دریای خزر تنها متعلق به ۵ کشور ساحل‌نشین از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است و مسائل آن نیز به دست این پنج کشور حل و فصل خواهد شد.

وی افزود: دریای خزر جایی برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست و کشورهای ساحلی خزر اجازه عرض اندام به آنها نخواهند داد.

امیر دریادار شهرام ایرانی تاکید کرد: کشورهای حاشیه خزر خودشان برای این دریا تصمیم می‌گیرند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از برگزاری رزمایش مرکب اخیر در بندرانزلی و سواحل جنوبی خزر گفت: بزودی رزمایش مرکب جدیدی با همکاری کشورهای ساحلی برگزار خواهد شد.

امیر دریادار ایرانی تاکید کرد: توانمندی کشورهای ساحلی خزر در سطحی است که بتوانند امنیت پایدار را تامین کنند و به پویایی اقتصادی و حل مسائل زیست محیطی کمک کنند.

«الکساندر موی‌سایف» فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه نیز در آغاز این نشست با تمجید از همکاری تنگاتنگ نیروی دریایی کشورهای ساحلی خزر در کمک به حل برخی موضوعات گفت: برگزاری این نشست‌ها موجب نزدیکی دیدگاه‌ها، تقویت همگرایی و ایجاد فرصت‌های برابر در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و منافع موجود در این دریا می‌شود.