حجتالاسلام خطیب گفت: فراجا ضمن خنثیسازی توطئههای دشمن، در ایجاد نظم و امنیت در سراسر میهن اسلامی ایفای نقش کرده و شهیدان والا مقامی را تقدیم داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلاموالمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به مناسبت هفته نیروی انتظامی در پیامی این هفته را به خدامان انتظامی کشور تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است؛
سردار سرتیپ پاسدار رادان
فرماندهی کل محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با تبریک هفتهی نیروی انتظامی به جنابعالی و تمامی خدمتگزاران انتظامی کشور، سپاس خود و سربازان گمنام امام زمان را به اقدامات و تلاشهای جهادگرانه آنان، تقدیم میداریم.
نیروی انتظامی، هم راستا با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، به عنوان خط مقدم جبهه داخلی، فداکارانه جلوهای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی سازی امنیت را به نمایش گذاشته و در ایجاد آرامش عمومی نقشآفرینی نموده است.
در مقابله با جنگ تحمیلی رژیم صهیونی - آمریکایی نیز، جان بر کفان آن فرماندهی، همپای دیگر هم سنگران خود، ضمن خنثیسازی توطئههای دشمن، در ایجاد نظم و امنیت در سراسر میهن اسلامی ایفای نقش نموده و شهیدان والا مقامی را تقدیم داشته که یادشان بخیر و راهشان پر رهرو باد.
از خداوند سبحان برای همه عزیزان فرماندهی انتظامی، تحت فرماندهی معظّم کل قوا حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) موفّقیّت همراه با عافیت و پیروزی مسألت مینماییم.