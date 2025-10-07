پخش زنده
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تبریک روز ملی روستا و عشایر، بر حمایت از تولید محتوای قرآنی در مناطق روستایی و عشایری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت نقش روستاییان و عشایر در توسعه فرهنگی و قرآنی کشور گفت: در دیدارهای اخیر با مدیران کل استانها، یکی از محورهای اصلی گفتوگو، توجه به ظرفیتهای قرآنی روستاها و عشایر بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، از مدیران استانی خواست تا سه روستای قرآنی یا عشایری را در هر استان معرفی کنند.
وی افزود: مرکز عالی قرآن و عترت در دوره جدید فعالیت خود، به نقش و اهمیت روستاها واقف است و از برنامهها و طرحهای قرآنی این مناطق حمایت خواهد کرد.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه درصد بالایی از شهدا و جانبازان انقلاب به جامعه روستایی و عشایر تعلق دارد، گفت: روستائیان و عشایر در طول تاریخ مورد هجمه حکومتهای مستبد و بیگانگان قرار گرفتهاند و همینامر به کوچ اجباری آنها منجر شده و گاهی مهاجرت بیرویه آنان به شهرها، آسیبهای اقتصادی و فرهنگی فراوانی درپی داشتهاست. از این رو باید اهمیت نقش و حضور آنان در روستا را جدی بگیریم و از آن پاسداری کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی با بیان اینکه کشور حدود۶۳ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر۲۳ میلیون نفر دارد، اضافه کرد: نباید در برنامهریزیهای فرهنگی کشور از روستاها غافل شویم، چرا که بسیاری از نخبگان علمی، نظامی و فرهنگی از دل همین روستاها برخاستهاند.
وی ادامه داد: در روستاها فعالان قرآنی بسیاری حضور دارند که بهصورت خودجوش و با انگیزه الهی در حال خدمت به مردم هستند و شایسته است شناسایی، قدردانی و حمایت شوند.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به نمونههایی از روستاهای دور افتاده و محروم اشاره کرد که به برکت قرآن کریم به مراکز مهم حفظ قرآن تبدیل شدهاند و سفیران قرآنی در آن تربیت میشوند.
حجتالاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی گفت: توسعه فرهنگ قرآنی در روستاها علاوه بر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، موجب برکات فراوان و رونق معنوی و مادی میشود.
وی از همه مسئولان خواست تا روستائیان و عشایر را در کانون توجه خود قرار دهند و با برنامه جامع و فراگیر، زمینهساز شکوفایی و تعالی معنوی و مادی این مناطق باشند.