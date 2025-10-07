پخش زنده
همزمان با روز ملی روستا و عشایر همایشی با عنوان روستاییان و عشایر نگهبانان فرهنگ و اصالت ایرانی در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،گرشاسبی فرماندار شهرستان تبریز در همایش روز ملی روستا با گرامیداشت هفته فراجا و قدردانی از سبزپوشان نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه گفت:ما هر چه داریم از روستاست چرا که فرهنگ و تمدن غنی ما برگرفته از روستاهاست.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی فرهنگها و سنتهای بسیاری را در خود جای داده که همواره فرهنگی با محبت، مودت و مهربانی است گفت: غنای اصلی فرهنگ کشور ما از دین مبین اسلام است و ریشه در محبت اهل بیت (ع) دارد.
فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به اینکه تغییر و تحولات بسیاری در طول تاریخ بشر در جوامع مختلف به خصوص روستاها اتفاق افتاده است افزود: بعد از انقلاب اسلامی با پیشرفت فناوریهای روز دنیا مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر شد و میزان تولید در روستاها کاهش یافت و متاسفانه نتوانستیم کوچ روستاییان را مدیریت کنیم اما باید در جهت مهاجرت معکوس به روستاها اقدامات زیادی انجام دهیم.
نیک نفس بخشدار بخش مرکزی تبریز هم روستاها را مرکز تولید، اشتغال و سنتها عنوان کرد و گفت:حمایت از روستاها و روستاییان به عنوان قطبهای اصلی تولید کشور بسیار ضروریست چرا که بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی ما در روستاهاست.
وی افزود:در این میان شوراها و دهیاریها نقش بسزایی در شکوفایی روستاها دارند اما باید برای تثبیت اوضاع کنونی زیر ساختهای اساسی روستاها را تکمیل کنیم.
نیک نفس تصریح کرد: در حوزه روستایی بخش مرکزی تبریز در بخشهای کشاورزی، راهداری و سایر زیر ساخت ها بیش از یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در دولت چهاردهم هزینه شده است.