شهردار منطقه ۲۲ تهران گفت ، برای کاهش آفت و خشک شدن درختان پارک جنگلی چیتگر، در یک سال اخیر حدود ۲۰ هزار اصله درخت کاشته و شیوه آبیاری از محل تصفیه خانه مربوط به آن در حال اصلاح است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خسروی شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه طبق برآورد‌ها پارک جنگلی چیتگر حدود ۴۰۰ هزار درخت دارد، گفت: بالغ بر ۳۰ کیلومتر لوله‌کشی داخل پارک چیتگر انجام شده است. ما در پارک نیاز به ۲۵۰ هزار لیتر بر ثانیه آب داریم و برای تامین بخشی از آن ۸ حلقه چاه را احیا کردیم.

محمدجواد خسروی اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در منطقه احیای پارک جنگلی چیتگر به عنوان یکی از تنفسگاه‌های مهم غرب تهران بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات و معضلات ما نرسیدن آب کافی به درختان در دهه گذشته بوده که باعث ضعیف شدن درخت‌ها شده و این ضعیف شدن سبب شد که درختان دچار آفت سوسک چوبخوار شوند. در دوره کرونا به علت بسته بودن پارک و تشدید تنش آبی این مساله شدت گرفت. البته در ابتدا زیر ۱۰۰ درخت آلوده به آفت بوده و اگر در زمان مناسب در دهه گذشته این درختان از پارک جابجا شده بودند، الان شاهد بیش از چند هزار درخت آلوده در پارک نبودیم.