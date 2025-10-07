پخش زنده
امروز: -
فرمانده پلیس راهور مازندران: ۳۲ درصد فوت شدگان تصادفات در شهرهای مازندران راکبین موتور سوار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ بیگلری فرمانده پلیس راهور مازندران در آیین اهدا کلاه ایمنی که در راستای فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی موتور سیکلت در کوهیخیل جویبار برگزار شد با اعلام این خبر گفت: بیشتر تصادفات در شهر جویبار راکبین موتور سیکلت هستند.
وی افزود: ۳۲ درصد فوت شدگان تصادفات در شهرهای مازندران را در ۶ ماهه نخست امسال راکبین موتور سیکلت تشکیل دادند.
بیگلری تصریح کرد: تنها ۱۰ درصد راکبین موتور سیکلت از کلاه ایمنی استفاده میکنند چرا که کلاه ایمنی حافظ جان مردم است و ۷۰ درصد از تصادفاتی که منجر به فوت میشوند فاقد کلاه ایمنی هستند.
این مسئول خاطرنشان کرد: بیش از ۳۲ میلیون مسافر در نیمه دوم ۶ ماهه امسال به استان مازندران سفر کردند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد بیشتر بوده است.
وی از راکبین موتور سیکلت خواست با استفاده از کلاه ایمنی جان خود را را ایمن کنند.