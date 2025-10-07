رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان صحنه از برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین جشنواره انگور کندوله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید بروشان با بیان اینکه تاکنون دو دوره جشنواره انگور کندوله برگزار شده است گفت: سومین جشنواره انگور کندوله نیز قرار است جمعه ۱۸ مهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در روستای کندوله واقع در بخش دینور شهرستان صحنه برگزار شود.

رئیس میراث فرهنگی صحنه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ظرفیت‌های روستای کندوله از نظر کشاورزی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی است.