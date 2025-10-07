ادارات کل اوقاف و امور خیریه، فنی و حرفهای و امور بانوان استانداری مرکزی تفاهمنامه سه جانبه با رویکرد کارآفرینی برای بانوان و جوانان امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تفاهمنامه سه جانبه میان ادارهکل اوقاف و امور خیریه، ادارهکل فنی و حرفهای و همچنین ادارهکل امور بانوان استانداری با رویکرد کارآفرینی برای بانوان و جوانان منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شد به منظور اجرای کارویژه شمیم خدمت، دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی پس از شناسایی جامعه هدف از میان زنان مستعد، آنان را به اداره کل فنی و حرفهای معرفی نموده تا زمینه دریافت آموزشهای متنوع بویژه آموزش کسب و کارهای خرد و خانگی برای ایشان فراهم شود.
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نیز متعهد شد تا ارائه تسهیلات به بانوان و جوانان استان مشمول آموزش در طرح شمیم خدمت را از طریق معرفی به صندوق وقف ماندگار اجرایی نماید.