ادارات کل اوقاف و امور خیریه، فنی و حرفه‌ای و امور بانوان استانداری مرکزی تفاهم‌نامه سه جانبه با رویکرد کارآفرینی برای بانوان و جوانان امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تفاهم‌نامه سه جانبه میان اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل فنی و حرفه‌ای و همچنین اداره‌کل امور بانوان استانداری با رویکرد کارآفرینی برای بانوان و جوانان منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد به منظور اجرای کارویژه شمیم خدمت، دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی پس از شناسایی جامعه هدف از میان زنان مستعد، آنان را به اداره کل فنی و حرفه‌ای معرفی نموده تا زمینه دریافت آموزش‌های متنوع بویژه آموزش کسب و کار‌های خرد و خانگی برای ایشان فراهم شود.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نیز متعهد شد تا ارائه تسهیلات به بانوان و جوانان استان مشمول آموزش در طرح شمیم خدمت را از طریق معرفی به صندوق وقف ماندگار اجرایی نماید.