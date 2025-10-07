بیش از ۴۱ هزار شهروند کرجی اصول ایمنی، پیشگیری از حریق و نحوه مقابله با حوادث را فرا گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: همزمان با هفته آتش‌نشانی و ایمنی، ۴۱ هزار و ۲۵۵ نفر از شهروندان کرجی در ۲۵۵ دوره آموزشی شرکت کردند در این دوره‌ها، آموزش‌های مرتبط با پیشگیری از حریق، نحوه استفاده صحیح از خاموش‌کننده‌ها، واکنش در شرایط اضطراری و اصول اولیه ایمنی به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

جابر خوشگرد افزود: این آموزش‌ها در شرکت‌ها، ادارات، بیمارستان‌ها، مدارس نواحی چهارگانه، گروه‌های داوطلب و مجموعه‌های شاخص شهری برگزار شد و در کنار آن، حضور دانش‌آموزان در ایستگاه‌های عملیاتی و اجرای برنامه‌های آموزشی چهره‌به‌چهره نیز در دستور کار بود.

وی گفت: برای برگزاری این دوره‌ها، ۳۴۱ مربی در مجموع ۱۸۰۶ ساعت آموزشی فعالیت کردند و با حضور میدانی در نقاط مختلف شهر، پیام ایمنی و پیشگیری را به اقشار مختلف جامعه منتقل کردند.

خوشگرد ادامه داد: ۵۰۰ بسته آموزشی و لوازم‌التحریر نیز میان دانش‌آموزان توزیع شد تا هم‌زمان با آموزش‌های حضوری، محتوای آموزشی در اختیار آنان قرار گیرد. آموزش در مدارس نیز در روز‌های آینده ادامه خواهد داشت تا فرهنگ ایمنی از دوران تحصیل در ذهن نسل آینده نهادینه شود.