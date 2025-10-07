پخش زنده
امروز: -
در اردوی جهادی دامپزشکی شهرستان ابرکوه، بیش از ۶ هزار راس دام سبک واکسیناسیون شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست دامپزشکی ابرکوه از برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی با همکاری ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خبر داد و گفت: این خدمات شامل واکسیناسیون دام سبک علیه تب برفکی، واکسیناسیون هاری سگهای صاحب دار، آموزش و ترویج و ویزیت دامهای عشایری در شهرستان ابرکوه بود.
اکبر غلام زاده حفظ دام عشایری و دامداران را یکی از مأموریتهای دامپزشکی دانست و افزود: هدف از ارائه این گونه خدمات و برگزاری اردوها کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی، ارتقای سطح سلامت جامعه، مهار بیماریهای دامی افزایش تولید، حفظ سرمایه دامی و محرومیت زدایی است.