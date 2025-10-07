پخش زنده
رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء خوزستان از برگزاری هجدهمین المپیاد ورزشی این هیات در شهر اولینها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال فتاحی اظهار کرد: این المپیاد ورزشی ۱۷ و ۱۸ مهر در رشتههای شطرنج، دارت، تنیسرویمیز به میزبانی شهرستان مسجدسلیمان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری این المپیاد در هر دو بخش آقایان و بانوان در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال، گفت: در این دوره از مسابقات ۱۳۰ نفر از ۱۳ شهرستان حضور خواهند داشت که خدا را شاکریم تنها هیات استانی هستیم که تمامی هزینههای غذا و میان وعده و اسکان در هتل و نیز جام و مدالها را به مدت دو روز تقبل کردهایم. ضمن این که مراسم اختتامیه به صورت باشکوه و با اهداء مدال، حکم و جام قهرمانی در دو بخش، طبق روال همیشگی برای ۴۸ ورزشکار برتر را به بهترین شکل ممکن برای با ارادهترین ورزشکاران عزیز مهیا کردهایم.