رئیس پلیس فتای مازندران گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۳ هزار پرونده جرایم سایبری در مازندران ثبت و ۸۳۳ متهم توسط پلیس فتا دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ داود صفاریزاده رئیس پلیس فتا استان از افزایش ۱۵ درصدی تماسهای مردمی با مرکز فوریت پلیس فتا در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: بیش از ۱۶ هزار تماس تلفنی با شماره ۰۹۶۳۸۰ ثبت شده که نشاندهنده رشد اعتماد عمومی و افزایش آگاهی نسبت به جرایم سایبری است.
وی افزود: در همین مدت، بیش از ۷۹ میلیارد ریال وجه کلاهبرداریشده به حساب مالباختگان بازگردانده شد. این مرکز بهصورت شبانهروزی فعال است و در مواردی که شهروندان ظرف یک ساعت تماس بگیرند، همکاران ما اقدام به تعلیق و مسدودی حسابهای بانکی مرتبط با کلاهبرداری میکنند.
رئیس پلیس فتا مازندران با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی کشف وقوعات جرایم سایبری گفت: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۳ هزار فقره پرونده ثبت شده و ۸۳۳ نفر در ارتباط با این جرایم دستگیر شدند.
صفاریزاده از رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی نیز خبر داد و افزود: در یکی از این پروندهها، سایتی با وعده فروش موبایل ارزانتر از بازار، اقدام به دریافت وجه از شهروندان کرده بود که متهمان آن توسط پلیس فتا استان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی همچنین به پرونده اسکیمینگ کارتهای بانکی اشاره کرد و گفت: در این پرونده، تاکنون حدود ۴۰۰ مالباخته در سطح کشور شناسایی شدهاند. با توجه به گستردگی جرایم اینترنتی، رسیدگی به این پروندهها در استانی انجام میشود که متهمان در آن دستگیر شدهاند.