روستاییان و عشایر استان مرکزی با تولید انواع محصول باغی، زراعی، گوشت قرمز، سفید و لبنیات، نقشآفرینی بیبدیلی در پیشرفت پایدار کشور ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی میگوید: ۳۲۳ هزار نفر در هزار و ۱۱۶ روستای استان مرکزی زندگی میکنند.
مهدی الیاسی افزود: اهالی روستاهای استان مرکزی در تولید انواع محصولات باغی، زراعی، گوشت قرمز، سفید و لبنیات نقش آفرینی میکنند.
او ابراز داشت: در کنار روستاییان، عشایر نیز به دامپروری و تولید محصولات لبنی و گوشت قرمز اشتغال دارند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی این را هم گفت که جمعیت عشایر استان مرکزی چهار هزار نفر است که در شهرستانهای ساوه، زرندیه و شازند ساکن هستند.
عشایر استان مرکزی نیز سالانه پنج هزار تن گوشت قرمز و دو هزار تن لبنیات تولید میکنند.
پانزدهم مهر از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور و با هدف ارج نهادن به روستا و فرهنگ روستایی، به عنوان روز روستا و عشایر، نام گذاری شده است.
نقش روستا و روستائیان کشور بهویژه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی نباید نادیده گرفت؛ زیرا این قشر شریف و محروم از امکانات اولیه زندگی و امور رفاهی، برای عمران و آبادانی ایران زحمات فراوانی را متحمل شدهاند.
در کنار روستاییان عشایر، این مردمان غیرتمند و صبور در راه داشتن وطنی سرافراز جان فشانیها و ایثارگریهای فراوانی در طول تاریخ از خود نشان دادهاند.