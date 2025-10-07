روستاییان و عشایر استان مرکزی با تولید انواع محصول باغی، زراعی، گوشت قرمز، سفید و لبنیات، نقش‌آفرینی بی‌بدیلی در پیشرفت پایدار کشور ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری مرکزی می‌گوید: ۳۲۳ هزار نفر در هزار و ۱۱۶ روستای استان مرکزی زندگی می‌کنند.

مهدی الیاسی افزود: اهالی روستا‌های استان مرکزی در تولید انواع محصولات باغی، زراعی، گوشت قرمز، سفید و لبنیات نقش آفرینی می‌کنند.

او ابراز داشت: در کنار روستاییان، عشایر نیز به دامپروری و تولید محصولات لبنی و گوشت قرمز اشتغال دارند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری مرکزی این را هم گفت که جمعیت عشایر استان مرکزی چهار هزار نفر است که در شهرستان‌های ساوه، زرندیه و شازند ساکن هستند.

عشایر استان مرکزی نیز سالانه پنج هزار تن گوشت قرمز و دو هزار تن لبنیات تولید می‌کنند.

پانزدهم مهر از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور و با هدف ارج نهادن به روستا و فرهنگ روستایی، به عنوان روز روستا و عشایر، نام گذاری شده است.

نقش روستا و روستائیان کشور به‌ویژه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی نباید نادیده گرفت؛ زیرا این قشر شریف و محروم از امکانات اولیه زندگی و امور رفاهی، برای عمران و آبادانی ایران زحمات فراوانی را متحمل شده‌اند.

در کنار روستاییان عشایر، این مردمان غیرتمند و صبور در راه داشتن وطنی سرافراز جان فشانی‌ها و ایثارگری‌های فراوانی در طول تاریخ از خود نشان داده‌اند.