\u067e\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0627\u0647\u0634\u0645\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0632\u0627\u062f\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u0631\u0627\u0628 \u0633\u067e\u0647\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u061b \u0645\u062d\u0627\u0641\u0644 \u0627\u062f\u0628\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0634\u0627\u0646\u060c \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u0639\u0631 \u0648 \u0646\u0642\u0627\u0634 \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n