تشییع پیکر شهدای خلبان سانحه هوایی اشترانکوه

مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای خلبان سانحه هوایی اشترانکوه، خلبان محسن مهراب زاده و مهندس پرواز سیدحسن میرقاضی، امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴در محل سازمان امداد جمعیت هلال احمر برگزار شد. جمعه ۱۱ مهر حدود ساعت ۱۳ گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه از طریق سامانه پاسخگویی اضطراری دریافت شد، این کوهنورد بهدلیل جدا شدن از تیم و اشتباه در مسیر، در شرایط پرخطر قرار داشت و درخواست کمک کرد. مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیمهای امداد کوهستان استان لرستان را به منطقه اعزام کرد، اما بهدلیل صعبالعبور بودن منطقه، ارتفاع زیاد و شرایط جوی، انتقال تیم عملیاتی از طریق بالگرد در دستور کار قرار گرفت، اما بالگرد اعزامی هلال احمر پس از پرواز به سمت ارتفاعات و حوالی پناهگاه چالکبود دچار سانحه شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ - ۱۶:۰۸