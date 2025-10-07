رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بر راهکار‌های ارتقای تعامل در حوزه‌های ملی و بین‌المللی و استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور در حوزه ارتباطات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در نشست هم‌اندیشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، با معرفی فعالیت‌های سازمان، بر تقویت تعاملات دوجانبه در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و گسترش همکاری‌ها در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را از اولویت‌های مشترک دانست.

روزبه، با تأکید بر نقش همکاری‌های بین‌سازمانی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: اتصال نهاد‌های پژوهشی و اجرایی به جریان همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، زمینه‌ساز حل مسائل ملی و ارتقای توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی، با اشاره به مأموریت سازمان در حمایت از حضور بین‌المللی شرکت‌ها گفت: تمرکز بر ایجاد مسیر‌های پایدار برای حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار‌های جهانی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی علم و فناوری از اولویت‌های اصلی سازمان است.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های پژوهشی، استفاده هدفمند از ظرفیت نخبگان کشور را برای حل چالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری دانست و تأکید کرد: این ظرفیت باید در قالب برنامه‌های مشترک و پروژه‌های عملیاتی فعال شود. او همچنین همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را الگویی برای تعامل مؤثر میان بخش‌های علمی و دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد که می‌تواند به توسعه فناوری‌های راهبردی و افزایش بهره‌وری علمی و فناورانه در کشور منجر شود.

روزبه در ادامه با اشاره به برنامه‌های جدید سازمان، بر ارتقای تعاملات فناورانه، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به بازار‌های بین‌المللی و پشتیبانی از صادرات محصولات دانش‌بنیان تأکید کرد و این رویکرد را از محور‌های اصلی مأموریت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی دانست.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان کشور برای حل مسائل وزارت ارتباطات را ضروری دانست و پیشنهاد کرد: راهبردی عملیاتی برای بهره‌گیری مؤثر از توان علمی و فناورانه کشور تدوین شود.

در ادامه، موضوع توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مطرح شد. بر این اساس، قرار است نشست‌های مشترکی میان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های مرتبط با مأموریت وزارت ارتباطات، پژوهشگاه و سازمان توسعه همکاری‌های علمی برگزار شود تا این شرکت‌ها از ظرفیت‌های بین‌المللی سازمان، به‌ویژه در قالب حضور در رویداد‌های فناوری و پاویون‌های تخصصی، بهره بیش‌تری ببرند.

در بخش دیگری از جلسه، خدمات سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه به شرکت‌های دانش‌بنیان تشریح شد و راه‌های استفاده مؤثر از این خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

این همکاری مشترک می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی علمی و اجرایی میان دو نهاد و ایجاد مسیر‌های تازه برای توسعه فناوری‌های ارتباطی، تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار‌های جهانی و استفاده کارآمد از ظرفیت نخبگان کشور باشد.